Наразі суд наклав на митрополита низку обов’язків. Зокрема, носити електронний браслет, не залишати с. Вороньків та утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Служба безпеки України заявила, що звільнення УПЦ (МП) Павла (Лебідя) з-під варти під заставу в 33 млн грн не вплине на “справедливий розгляд справи”.

“Днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн, через що його звільнено з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду м. Києва. Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді”, - йдеться в повідомленні.

Спецслужба наголосила, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Також СБУ повідомила, що на даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, 7 серпня митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень. За словами його адвоката, гроші на заставу зібрали парафіяни.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП про нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, його замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.