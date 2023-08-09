Ворог обстріляв з ночі три населені пункти Сумщини

Сьогодні вночі та зранку ворог обстріляв три населені пункти Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Обстріляно населені пункти у трьох територіальних громадах: Хотінській, Зноб-Новгородській, Великописарівській.

Загалом здійснено 3 обстріли, зафіксовано 10 вибухів.

Попередньо − без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили артилерією по церкві і будинках в Дніпропетровській області. Загинув юнак, поранені ще троє людей.

Росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Унаслідок ударів по Харківщині поранено трьох осіб і пошкоджено будинки. Російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти області.