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Ворог обстріляв з ночі три населені пункти Сумщини

Зафіксовано 10 вибухів.

Ворог обстріляв з ночі три населені пункти Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні вночі та зранку ворог обстріляв три населені пункти Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Обстріляно населені пункти у трьох територіальних громадах: Хотінській, Зноб-Новгородській, Великописарівській.

Загалом здійснено 3 обстріли, зафіксовано 10 вибухів.

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Попередньо − без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили артилерією по церкві і будинках в Дніпропетровській області. Загинув юнак, поранені ще троє людей.

Росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Через російську агресію двоє людей дістали поранення. 

Унаслідок ударів по Харківщині поранено трьох осіб і пошкоджено будинки. Російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти області.

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