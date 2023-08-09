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Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками"

Каже, що збила обидва апарати. 

Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками"
Фото: EPA/UPG

Московська влада знову заявила про атаку "бойових безпілотників" на місто. Мер Собянін стверджує, що дрони збили в районі Домодідова та Мінського шосе.

Повідомлення про це на телеграм-каналі мера російської столиці зʼявилося серед ночі, близько 3 години. Собянін сказав, що на місці працюють екстрені служби. 

Міноборони карїни-агресора в атаці традиційно звинувачує "київський режим". 

Російські телеграм-канали опублікували відео з моментом вибуху та коментарями москвичів. Деякі жалілись, що в них "ледь одна не випали" і "дуже дивний звук був та трєхануло трохи". 

Попередня атака безпілотників на Москву відбулася у ніч на 6 серпня. Росіяни традиційно заявили, що ППО все збила. З аеропорту "Внуково" тоді відклали всі рейси.

1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву. Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.

Ця ж сама будівля вже зазнала атаки 30 липня. Тоді влучання теж були саме в ті вікна, що належать міністерським офісам. Документи із них повипадали на вулицю. За два дні до того в російській столиці теж говорили про "атаку безпілотника". Також атака БпЛА відбулася 24 липня. Тоді атакували локацію, поруч із якою розташовано штаб-квартиру ГРУ з кіберзлочинства.

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