Українська авіація за добу завдала 10 ударів, в вранці захисники збили вертоліт ворога, – Генштаб

Розпочалась 532 доба широкомасштабної збройної агресії росіян проти України. Протягом минулої доби ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, Володимирівки, Сеньківки, Ясної Поляни, Грем’яча Чернігівської області, Зноб-Новгородського, Середина-Буди, Бунякиного, Волфиного, Великої Писарівки Сумської області та Стрілечої, Пильної, Гатища, Бударрк, Бологівки Харківської.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області.Ворог завдав авіаційних ударів у районах Синьківки, Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів вурайонах населених пінктів Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Новокалинове, Авдіївка та Сєверне Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Времівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівка, Микільське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку. З метою організації евакуаційних заходів поранених до росії, в місто Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони рф. Зокрема, у період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку в шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. У той же час, з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті, загиблих російських окупантів відправляють до Ростову-на-Дону.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Згодом у Генштабі додали, що вранці захисники іще збили ворожий вертоліт. Його тип встановлюється.

Нагадаємо, що вчора захисники знищили на Таврійському напрямку ворожий вертоліт Ка-52. А прикордонники збили новий російський безпілотник.