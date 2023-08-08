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Під час обмінів Україна повернула 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, - командувач НГУ

Олександр Півненко зустрівся із родинами військовослужбовців, які забезпечували охорону ЧАЕС та потрапили у полон.

Під час обмінів Україна повернула 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, - командувач НГУ
Олександр Півненко

У результаті обмінів до України вдалося повернути 70 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в російський полон на Чорнобильській АЕС у 2022 році.

Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко у Telegram.

"Сьогодні зустрівся із родинами військовослужбовців військової частини 3041, які забезпечували охорону ЧАЕС та потрапили у полон росіян. В черговий раз обговорили питання, які стосуються безпосередньо процесу обміну, механізмів доступу до інформації про військовополонених. Основна робота тут, звичайно, структур та органів, які займаються цим на рівні держави", - розповів він.

Півненко зазначив, що аби наші бійці якнайшвидше повернулися до нормального життя, необхідно вирішити низку питань, а також питання, які турбують їхні сім’ї.

"Це в першу чергу лікування й реабілітація, а також фінансові, соціальні, документальні аспекти, які вимагають взаємодії відповідних командирів та посадових осіб", - пояснив він.

Півненко зазначив, що робота щодо звільнення пололених триває і триватиме, допоки усі наші захисники й захисниці не будуть вдома.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року. Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.

30 березня стало відомо, що в білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції. Тікаючи, вони взяли в полон українських нацгвардійців.

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