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У Стульневому Запорізькій області окупанти готуються до "агітації" перед "виборами"

У населений пункт мають прибути представники партії "Єдина Росія".

У Стульневому Запорізькій області окупанти готуються до "агітації" перед "виборами"
Фото: EPA/UPG

У населеному пункті Стульневе Запорізької області російські окупанти розпочали підготовку щодо агітації перед так званими “виборами” на захоплених територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Вибори" мають відбутися 10 вересня. Передбачено, що до населеного пункту прибудуть представники партії "Єдина Росія", щоб створити групи агітаторів та інформаторів з-поміж місцевих колаборантів.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року, на лівобережжі Херсонської області. До російського держреєстру внесли "регіональні відділення" трьох партій з юридичними адресами у Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.

До речі, Служба безпеки України вже ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.

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