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Польща закликає ЄС збільшити транзит українського зерна, пропонують будівництво агропортів

Водночас Варшава не зніматиме заборону на продаж українського врожаю.

Польща закликає ЄС збільшити транзит українського зерна, пропонують будівництво агропортів
Фото: Мінінфраструктури у Facebook

Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше постачання українського зерна через Балтійське море.

Про це пише Bloomberg.

Варшава наполягає водночас, що збереже заборону на продаж врожаю Києва.

За словами міністра сільського господарства Роберта Телуса, експорт зерна з України через польські порти у червні зріс до 260 тисяч тонн. Це вдвічі більше, ніж на початку цього року, і ймовірно збільшиться, оскільки вихід Росії з чорноморської угоди про зерно змушує Україну шукати альтернативні маршрути.

“Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів виключно для перевезення зерна, так званих агропортів”, − сказав урядовець.

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Польща вже веде переговори із сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, щоб прискорити транзит українського зерна. Хоча термінали в Балтійському морі є альтернативою, “основна частина вантажів все одно проходитиме через південні порти”, сказав він.

Телус підтвердив, що Польща не зніме внутрішню заборону продажу українського зерна, коли вона закінчиться в середині вересня. Це налаштовує Варшаву на нове протистояння з Брюсселем, який прагнув обмежити заборону п'яти країн, затверджену ним у відповідь на різке падіння цін, тимчасовим заходом. Україна неодноразово закликала ЄС зняти обмеження, яке не поширюється на товари, які йдуть транзитом через ці країни.

Нагадаємо, наприкінці липня Reuters написав, що Європейська комісія не має грошей і чіткого бачення як допомогти Україні фінансувати додаткові транспортні витрати на експорт зерна після зриву Чорноморської зернової угоди.

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