Тарнавський: Росіяни за добу втратили загиблими 93 військових

ЗСУ за добу на Таврійському напрямку виконали 1545 вогневих завдань.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, шість ББМ, три артилерійських системи та міномети, два РСЗВ, БпЛА, три одиниці автомобільної техніки", - зазначив Тарнавський.

Армія РФ за добу втратила загиблими 93 військових та ще 150 пораненими. Одного окупанта українські військові взяли в полон. ЗСУ також знищили пункт управління/командно-спостережний пункт та вісім складів боєприпасів військ РФ.

Нагадаємо, що українські захисники загалом знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.