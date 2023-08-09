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Тарнавський: Росіяни за добу втратили загиблими 93 військових

Знищено 18 одиниць техніки противника.

Тарнавський: Росіяни за добу втратили загиблими 93 військових
Фото: Скрін з відео

ЗСУ за добу на Таврійському напрямку виконали 1545 вогневих завдань.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, шість ББМ, три артилерійських системи та міномети, два РСЗВ, БпЛА, три одиниці автомобільної техніки", - зазначив Тарнавський.

Армія РФ за добу втратила загиблими 93 військових та ще 150 пораненими. Одного окупанта українські військові взяли в полон. ЗСУ також знищили пункт управління/командно-спостережний пункт та вісім складів боєприпасів військ РФ.

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Нагадаємо, що українські захисники загалом знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

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