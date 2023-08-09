Ворожа самохідна гаубиця “Мста-С”, знищена під час боїв на Сумщині

Українські захисники вже знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Розрахунки гармат, гаубиць та мінометів, що плюндрували нашу землю, тепер змішалися з нею. Це досягнення – не просто числа та факти. Це – свідчення результативної взаємодії різних підрозділів Сил оборони в умовах неймовірної інтенсивності бойових дій”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство опублікувало фото однієї з п'яти тисяч знищених рашистських артсистем, яка тепер стоїть у середмісті столиці як символ непохитної волі та опору українців.

Зазначимо, у липні видання Bloomberg повідомило, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків. Росія вже втратила половину своїх танків. Але Україні для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія позбулася ще 820 військових, ворог втратив танки і артсистеми. Загалом втрати особового складу становлять 251 620 осіб.