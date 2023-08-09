У Чорному морі перебуває один російський корабель з “калібрами”

Станом на ранок 9 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває пʼять ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

З них − один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі є один ворожий корабель, а у Середземному морі на бойове чергування заступили вісім ворожих кораблів, з них два з “калібрами”, загальний залп − до 24 ракет.

Нагадаємо, Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів.