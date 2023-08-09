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У Чорному морі перебуває один російський корабель з “калібрами”

Залп до 4 ракет.

У Чорному морі перебуває один російський корабель з “калібрами”
Фото: missilethreat.csis.org

Станом на ранок 9 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває пʼять ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

З них − один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі є один ворожий корабель, а у Середземному морі на бойове чергування заступили вісім ворожих кораблів, з них два з “калібрами”, загальний залп − до 24 ракет.

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Нагадаємо, Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів.

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