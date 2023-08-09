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Росіяни вночі вдарили по церкві і будинках в Дніпропетровській області. Загинув юнак, поранені ще троє людей

Окупанти били артилерією. 

Росіяни вночі вдарили по церкві і будинках в Дніпропетровській області. Загинув юнак, поранені ще троє людей
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Цієї ночі російська армія тричі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. З важкої артилерії окупанти били в Нікополь та Марганецьку громаду.

Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. Про це голова ОВА повідомив у Теlegram.

У поранених – мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

"Пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач", – написав він. 

Нагадаємо, Нікополь і його район зазнають ворожих атак фактично щоденно. Ворог бʼє по них важкою артилерією. 

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