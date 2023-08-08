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На Херсонщині раптово помер очільник Горностаївської військової адміністрації

Про причини смерті романа Фролова не повідомляють.

На Херсонщині раптово помер очільник Горностаївської військової адміністрації
Роман Фролов
Фото: Херсонська ОВА

Раптово помер начальник Горностаївської військової адміністрації Херсонської області Роман Фролов.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Трагічна звістка для Херсона. На 41 році раптово обірвалося життя начальника Горностаївської селищної військової адміністрації Романа Фролова", - йдеться в повідомленні.

В ОВА висловили співчуття родині померлого і зазначили, що це - величезна втрата для Горностаївщини та всієї Херсонщини.

"Компетентний спеціаліст, добра людина. Роман показав себе мудрим і розважливим керівником. Він мав чітке бачення відновлення своєї рідної громади, що зараз тимчасово перебуває під окупацією РФ", - йдеться в повідомленні.

Про причини смерті Фролова не повідомляють.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Романа Фролова головою військової адміністрації Горностаївської громади в серпні 2022 року.

У липні на Бердянському напрямку загинув військовий з Херсонщини Вадим Фролов, старший брат Романа. Йому було 48 років.

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