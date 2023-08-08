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Данілов вважає, що "заколот" Пригожина був узгоджений із Путіним

Секретар РНБО зазначив, що багато російських генералів після нього були відсторонені або перебувають за ґратами.

Данілов вважає, що "заколот" Пригожина був узгоджений із Путіним
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був операцією, погодженою з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоби виявити генералів, які були не згодні з ним та його оточенням.

Про це Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вже можна сказати, що це була операція, яка була узгоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані по відношенню саме до Путіна та його оточення. Є поняття про кількість генералів, які сьогодні відсторонені або частина з них перебуває за ґратами, відсторонена від своїх обов'язків. Це була така спецоперація", - сказав секретар РНБО.

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Він також зазначив, що в РФ і далі триватимуть незгоди, тому що "кількість людей, які розуміють, куди їх завів Путін, із кожним днем стає дедалі більшою".

Нагадаємо, 23 червня Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Після "заколоту" Путін наказав посилити Росгвардію важким озброєнням.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Сучий путч".

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