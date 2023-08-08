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Вагнерівці користуються нестабільністю у Нігері, − Блінкен

“Усюди, куди йшла група Вагнера, вона приносила смерть, руйнування та експлуатацію".

Вагнерівці користуються нестабільністю у Нігері, − Блінкен

Російська група найманців “Вагнер” користується нестабільністю в Нігері, заявив BBC держсекретар США Ентоні Блінкен.

Країною керує хунта після повалення президента Мохамеда Базума майже два тижні тому. Були припущення, що лідери перевороту звернулися за допомогою до вагнерівців, які перебувають у сусідньому Малі.

Водночас на думку Блінкена, ні Росія, ні Вагнер не спровокували переворот у країні. Однак США стурбовані тим, що ця група “можливо проявляє себе” у деяких частинах регіону Сахель.

“Я думаю, що те, що сталося, і те, що продовжує відбуватися в Нігері, було спровоковано не Росією чи Вагнером, а... вони спробували скористатися цим”, − підкреслив Блінкен.

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“Усюди, куди йшла група Вагнера, вона приносила смерть, руйнування та експлуатацію. Незахищеність зросла, а не знизилася”, − додав держсекретар.

І США, і Франція використовують військові бази в Нігері для операцій з розгрому угруповань джихадистів, що діють у ширшому регіоні. Нігер став головною базою для французьких військ після того, як їм наказали залишити Малі після перевороту.

Вважається, що ПВК “Вагнера” тримає тисячі бійців у країнах, включно з Центральноафриканською республікою (ЦАР) і Малі, де має прибуткові ділові інтереси.

Бійців угруповання звинувачують у масових порушеннях прав людини у кількох африканських країнах. Попри це існували спекуляції, що армія Нігеру звернулася до вагнерівців за допомогою, адже заколотники побоюються можливості військового втручання сусідніх країн.

Нагадаємо, африканські ЗМІ повідомляють, що "вагнерівці" навчають військових, які здійснили переворот у Нігері. ПВК "консультує" та надає "логістичну підтримку" путчистам у Ніамеї з метою "консолідації" їхньої влади. 

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