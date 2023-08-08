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На аеродромі Зябровка в Білорусі зводять наметове містечко для "вагнерівців", − Центр нацспротиву

Найманців планують використовувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. 

На аеродромі Зябровка в Білорусі зводять наметове містечко для "вагнерівців", − Центр нацспротиву
Фото: Центр наспротиву

На аеродромі Зябровка в Білорусі почали зводити наметове містечко для розміщення близько 1000 вагнеріців.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Вагнерівців" планують використовувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. 

Водночас зберігається висока ймовірність застосування "групи Вагнера” для підтримки інформаційної операції РФ та РБ з тиску на країни населення Європи. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України через “загрозу нападу на ці країни”. 

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“На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК «Вагнер» та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, Латвія розпочала підготовку спеціальної групи прикордонників у відповідь на прибуття до Білорусі найманців ПВК "Вагнер".

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