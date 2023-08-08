Головне за ніч та ранок. Вівторок, 8 серпня

Наслідки ракетного удару по Покровську, 37 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, версії причин вибуху в турецькому порту.

Станом на 7 годину ранку 8 серпня відомо про сімох загиблих та 67 поранених внаслідок російської ракетної атаки на Покровськ Донецької області.

Згідно з повідомленням поліції Донеччини, серед поранених – 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє дітей. Вночі рятувальні роботи були призупинені через високу загрозу повторних обстрілів з боку РФ.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ загинули сім громадян віком від 22 до 71 року. Серед загиблих – п’ятеро чоловіків та дві жінки. Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень.

Ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили ще 560 окупантів, 10 танків та гелікоптер КА-52 ворога. Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабної війни з Україною склали 250 800 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько 9:20 росіяни обстріляли селище Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждалих госпіталізували у важкому та середньому станах.

Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

За добу ворог бив по 8 областях України. В Луганській захисники відбили спроби штурму біля Новоселівського.

Обстрілів також зазнали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Харківська і Запорізька області.

Більше інформації – в новині.

Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал вважає слабкою версію диверсії як причини вибуху у порту міста Деріндже, що стався вчора. Проте турецька влада її не виключає.

"Це портова зона, і ніхто, хто не пройшов перевірку на безпеку, не може туди увійти. Будь то державний службовець, працівник чи власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії – ред.) розглядається як слабкіша", – заявив Гюльдал.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, що треба дочекатися офіційної позиції Туреччини щодо вибуху в порту Деріндже.

Нагадаємо, у понеділок, 7 серпня, о 14:30 за місцевим часом пролунав вибух біля великого турецького комерційного порту у місті Дериндже у Мармуровому морі. Вибух стався на одному з пшеничних елеваторів під час вигрузки зерна на судно. Внаслідок вибуху поранення дістали щонайменше 10 людей, деяких довелося госпіталізувати.

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