Росіяни за минулу добу била по декількох напрямках у Донецькій області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Напередодні ввечері росіяни ударили Іскандерами по Покровську. За наведеними Кириленком даними, вбили пʼятьох цивільних, поранили ще 29, але в МВС наводили оновлені дані щодо семи загиблих і понад 65 поранених. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, готель і адмінбудівлю.

Під удар потрапили околиці Краматорська – без жертв.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади, Бурлацьке і Вільне Поле Комарської громади.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Селидовому, сім будинків в Успенівці Курахівської громади. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з танків і артилерії, завдали авіаракетного удару. Зафіксовано обстріли Красногорівки.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено школу і вісім будинків, у Торецькій громаді пошкоджено будинок у Щербинівці.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено три будинки. У Званівській громаді зруйновано будинок у Переїзному, пошкоджено будинок у Званівці.

При цьому за даними поліції Донеччини, станом на 7 годину ранку 8 серпня відомо про 7 загиблих та 67 поранених внаслідок російської ракетної атаки на Покровськ Донецької області.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ загинули 7 громадян віком від 22 до 71 року. Серед загиблих – п’ятеро чоловіків та дві жінки. Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості.