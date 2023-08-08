Росіяни хочуть вивозити сміття на окуповані українські території, - Центр Нацспротиву

Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку.

Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично окупанти будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств, а кошти будуть "відмиті" через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигну розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", - наголосили в Центрі нацспротиву.

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