Росію не лякають втрати на війні, бо "жінки ще народять", - Маляр

"І загалом цінність людського життя в російській імперії вкрай низька".

Владу Росії не турбує кількість людських втрат російської армії, бо в ментальності людей цієї країни закріплено висловлювання, що "жінки ще народять".

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає LIGA.net.

Маляр запитали, чи є, на її думку, межа в кількості російських втрат, після перетину якої влада Кремля вирішить, що настав час закінчувати війну, тому що вона неефективна.

"З великою ймовірністю – ні. Я не думаю, що російську владу лякають їхні людські втрати, тому що їхня ментальність схвалює вислів, що "жінки ще народять". І загалом цінність людського життя в російській імперії вкрай низька", – сказала заступниця голови Міноборони.

Вона припустила, що Росію від відкритої мобілізації може утримати невдоволення жінок, матерів та дружин цією мобілізацією, бо гинуть їхні чоловіки та діти.

"Це вже інший фактор, але також людський, який їх може зупиняти", – сказала Маляр.

Вона додала, що цивільна та військова мова сильно відрізняються одна від одної.

"І коли військові говорять про втрати на полі бою, вони зазвичай мають на увазі не тільки загиблих, а й поранених і в тому числі взятих у полон... Це означає, що вся ця сукупність людей станом зараз уже не воюватиме", зазначила Маляр.

Вона також додала, що росіяни рідко рятують поранених.

Нагадаємо, 7 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили понад 250 тисяч російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення.