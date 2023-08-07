Головне за день. Понеділок, 7 серпня

Ворожі ракетні удари по Покровську, близько 28 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, повернення ще 22 українських захисників. Яким запам’ятається 530-й день повномасштабної війни.

Дві російські ракети влучили в житлові будинки в Покровську Донецької області.

Станом на 23:45, за даними МВС, загинули семеро осіб, 27 людей травмовано. Серед них - працівники поліції, рятувальники і дитина.

Унаслідок першого прильоту загинуло четверо та постраждали троє цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

За даними ДСНС, під час повторного обстрілу загинув рятувальник, який прибув на місце події. Ще пʼятеро рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Серед травмованих, за інформацією міністра внутрішніх справ, також є вісім поліцейських. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", – написав голова ОВА Павло Кириленко.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що серед загиблих працівників ДСНС - полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ДСНС Донеччини.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось близько 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 серпня – в нашій новині.

Російська армія обстріляла ракетами Кругляківку Харківської області. Влучили по приватних будинках.

За попередніми даними, загинули двоє, поранені ще пʼятеро людей.

У Нацполіції уточнили, що ворог використав проти цивільних людей керовані авіабомби та касетні боєприпаси. Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми.

Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.

Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції.

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що обстріл стався близько 19:45 - окупанти вдарили по селу Кругляківка чотирма керованими авіабомбами.

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

Росіяни, в порушення всіх конвенцій, продовжують використовувати хімічні боєприпаси, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Минулої доби противник у районі Новоданилівки (Оріхівська громада Пологівського району Запорізької області) здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що хлоропікрин шкідливий для людини. Він може всмоктуватися системно при вдиханні, ковтанні. У високих концентраціях сильно подразнює легені, очі та шкіру. Під час Першої світової війни німецькі війська використовували концентрований хлорпікрин як сльозогінний газ.

7 серпня з російського полону повернули ще 22 українських захисників. Це військові ЗСУ, які захищали Україну на різних напрямках.

Серед визволених – два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Найстаршому з воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Єрмак запевнив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

"Дзеркало тижня" опублікувало новину про нібито неповернення до України 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, повідомили в МЗС України у відповідь на запит Lb.ua.

"Ситуація є насправді такою: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися із МЗС та не повернулися до України 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов‘язання подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 людей. Загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України – 1 485 осіб. Кількість тих, які не повернулися, насправді складає 1%", – йдеться у відповіді МЗС.

Водночас у відомстві наголошують, що "позиція міністра закордонних справ Дмитра Кулеби чітка: всі дипломати без виключень мають неухильно дотримуватися наказів МЗС щодо повернення по завершенню їхніх відряджень".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!