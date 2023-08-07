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Росіяни на Запоріжжі використали хімічні боєприпаси, - Тарнавський

Конвенція про хімічну зброю заборонила військове застосування хлорпікрину.

Росіяни на Запоріжжі використали хімічні боєприпаси, - Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Росіяни, в порушення всіх конвенцій, продовжують використовувати хімічні боєприпаси.

Про це у Телеграмі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Минулої доби противник у районі Новоданилівки (Оріхівська громада Пологівського району Запорізької області) здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що хлоропікрин шкідливий для людини. Він може всмоктуватися системно при вдиханні, ковтанні. У високих концентраціях сильно подразнює легені, очі та шкіру. Під час Першої світової війни німецькі війська використовували концентрований хлорпікрин як сльозогінний газ. Незважаючи на те, що він не такий смертельний, як інша хімічна зброя, він викликав блювоту. Конвенція про хімічну зброю заборонила військове застосування хлорпікрину, прирівнявши його до фосгену та синильної кислоти.

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У травні 2023 року ГУР повідомило, що спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю. 

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