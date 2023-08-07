Росіяни активно використовують ДРГ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною

Водночас не фіксуються диверсійно-розвідувальні групи на кордонні з Білоруссю.

Ворог активізував використання ДРГ на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ворог намагається використовувати ДРГ безпосередньо на кордоні з РФ.

"Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, насамперед, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей", – зазначив він.

Демченко додав, що на цих напрямках ворог щоденно проводить обстріли. З початку серпня прикордонні наряди зафіксували близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв говорив, що на півночі України російські окупанти намагаються застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.