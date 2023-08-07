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З початку повномасштабної війни з ворожого полону повернули 2 598 українців, – Лубінець

Сьогодні відбувся 48-й обмін полоненими.

З початку повномасштабної війни з ворожого полону повернули 2 598 українців, – Лубінець
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

З початку повномасштабного вторгнення по понеділок 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі додому повернулося 2 598 українців", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні відбувся 48-й обмін полоненими, в ході якого вдалося повернути з полону 22 українських воїнів. Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наймолодшому бійцю 23 роки.

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