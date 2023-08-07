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У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus, − нардеп Чернєв

Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території.

У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus, − нардеп Чернєв
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив з посиланням на джерела у Бундестазі. 

Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму.

“Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла”, − зазначив Чернєв.

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“Чекаємо на офіційне рішення”, − додав він.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом".

У травні стало відомо, що Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus. Згодом депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловився за постачання цих ракет. За його словами, Taurus із дальністю до 500 кілометрів дозволили б нашій державі "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

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