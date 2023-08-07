Рада може розглянути скандальний закон про примусове вилучення землі та нерухомості

Наразі достатньої кількості голосів за ухвалення проєкту у першому читанні в парламенті немає.

У проєкті порядку денного засідання Верховної Ради України на поточний пленарний тиждень знову з’явився скандальний проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури.

Попередній проєкт порядку денного передали джерела LB.ua у ВРУ.

Ще 23 лютого 2023 року нардепи зняли цей проєкт з порядку денного через брак голосів та після провального голосування за другий скандальний законопроєкт про спрощення процедури зміни цільового призначення для будівництва житла та інфраструктури.

Ще тоді, за словами співрозмовника у фракції “Слуга народу”, перший проєкт закону все ж планували “розглянути найближчими днями”. Однак він з’явився у попередньому проєкті порядку денного лише на цей пленарний тиждень.

“Реально голосів “за” прийняття його у першому читанні немає”, − зазначив співрозмовник LB.ua у фракції “Слуга народу”. Інший нардеп додав, що “шансів поки – нуль”.

У пояснювальній записці до проєкту нагадується, що “внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ на сьогодні значна кількість об’єктів критичної інфраструктури зруйновано або зазнали ушкоджень різного ступеня. Тому необхідним є встановлення особливостей регулювання земельних відносин щодо примусового земельних ділянок, інших з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності”.

Проєктом пропонують, щоб Кабінет міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у відповідній сфері та є уповноваженим органом державної влади, відповідальним за сектор (підсектор) критичної інфраструктури, приймав рішення про примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, будь-якої форми власності, зміну цільового призначення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у постійне користування державному підприємству, установі або організації для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності.

Нагадаємо, Верховна Рада планує до 1 вересня ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які б дали можливість продовжити подальші переговори з європейськими інституціями щодо вступу України у ЄС.