Учора ворог бив з мінометів та артилерії по чотирьох районах Харківщини

Вчора ввечері близько 19:45 російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 будинків, загинули двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Кругляківці загинула 45-річна жінка та чоловік 65 років. Четверо людей – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС – 22-х та 46-ти років, та 2 співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років. Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Унаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік. У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа.

Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 8 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів. На Куп'янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби ворог здійснив невдалі спроби йти в наступ в районах Синьківки та північніше Іванівки. Під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області у неділю 6 серпня загинув чоловік, ще чотири мирних жителя дістали поранення. Ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.