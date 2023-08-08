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Учора ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 10 танків та вертоліт Ка-52 ворога, – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень.

Учора ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 10 танків та вертоліт Ка-52 ворога, – Генштаб
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Учора Збройні сили знищили ще 560 окупантів, 10 танків та гелікоптер КА-52 ворога. Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабної війни з Україною склали 250 800 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 250 800 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 254 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 278 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4 996 (+19) од,
  • РСЗВ – 709 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 468 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 312 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 158 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 460 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 737 (+2).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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