Учора ЗСУ знищили ще 560 окупантів, 10 танків та вертоліт Ка-52 ворога, – Генштаб

Учора Збройні сили знищили ще 560 окупантів, 10 танків та гелікоптер КА-52 ворога. Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабної війни з Україною склали 250 800 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 250 800 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 254 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 278 (+8) од,
- артилерійських систем – 4 996 (+19) од,
- РСЗВ – 709 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 468 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 312 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 158 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 460 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 737 (+2).
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.