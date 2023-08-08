Люди не постраждали.

Уночі 8 серпня ворог 4 рази обстрілював з важкої артилерії та "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені 2 ліцеї. Понівечена адмінбудівля, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Фото: Сергій Лисак у Telegram

У Покровській громаді снаряди агресора влучили в енергетичний об'єкт. Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Уранці окупанти знову обстріляли Нікополь. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Нагадаємо, учора протягом дня ворог бив з важкої артилерії по Нікополю. Через ворожі атаки загинув чоловік 36 років, ще один цивільний отримав поранення. Є влучання у будинки, побиті газопровід і лінії електропередач.