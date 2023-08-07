З ранку понеділка 7 серпня ворог обстрілює з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік", – написав він.
Унаслідок ворожої атаки постраждав ще один мешканець міста, чоловік 68 років. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач.
Нагадаємо, протягом дня 1 серпня армія РФ обстрілювала Нікопольщину з важкої артилерії. Загиблих та поранених внаслідок ворожих обстрілів не було.