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Росія планує вивозити сміття на окуповані території України, − Центр нацспротиву

Москва хоче витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ.

Росія планує вивозити сміття на окуповані території України, − Центр нацспротиву
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Росія планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Це передбачено у постанові про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки, опублікованій урядом РФ.

“Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ”, − зазначили у Центрі нацспротиву. 

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Заявлені кошти офіційно мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств. 

“А кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття”, − йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, росіяни хочуть вивозити сільськогосподарську продукцію з тимчасово окупованих територій України, аби потім продавати її за межі РФ.

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