Росія планує вивозити сміття на окуповані території України, − Центр нацспротиву

Росія планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Це передбачено у постанові про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки, опублікованій урядом РФ.

“Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Заявлені кошти офіційно мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств.

“А кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни хочуть вивозити сільськогосподарську продукцію з тимчасово окупованих територій України, аби потім продавати її за межі РФ.