Протягом доби ворог атакував девʼять областей України. В Луганській вщент зруйнувано міст

По Чернігівській області росіяни стріляли пʼять разів за добу (42 вибухи). Ворог використовував міномети, артилерію по Новгород-Сіверській громаді (три обстріли із міномету, один з артилерії), по Городнянській громаді Чернігівського району – один обстріл із мінометів. Минулося без жертв та руйнувань, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два обстріли. Зафіксовано 20 вибухів. З ракетних систем залпового вогню та мінометів обстріляно три населених пункти у Новослобідській, Середино-Будській, Хотинській громадах. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 21 обстріл. Зафіксовано 139 вибухів. Обстріляно 14 населених пунктів у семи громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській. Середино-Будська громада: мінометний обстріл (чотири вибухи), артилерія (16 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю. Хотінська громада: мінометний обстріл (пʼять вибухів), внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства.

У Дніпропетровській цієї ночі ворог вдарив ракетою. Вибух пролунав у Покровській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає.

У Луганській ворог завдав чергового авіаційного удару по Білогорівці. По цьому селу, а також в бік Кузьминого, окупанти відкривали артилерійський вогонь. За день по лінії бойового зіткнення поблизу Невського – 25 обстрілів. По Новолюбівському мосту ворог випустив 20 снарядів. Міст зруйновано вщент. Також зруйновано дорожнє полотно біля мосту.

У Харківській вчора зранку внаслідок удару по Харкову ракетою С300 пошкоджено будівлю ремонтного цеху в Холодногірському районі, сталася пожежа. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема Гур'єва Козачка, Стрілечої, Гатища, Потихонового, Одрадного і Бологівки. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Подолів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка. Внаслідок удару керованою авіабомбою по Петропавлівці пошкоджено будівлі фермерського господарства, горіла ферма. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп’янська сталося загорання лісу. Зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу Путникового Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Стан чоловіка легкий, жінка в стані середньої тяжкості. Внаслідок удару керованою авіабомбою по Подолах сталася лісова пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння. Загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав поранення та був госпіталізований. Стан пораненого важкий. У Запорізькій було 69 обстрілів по 24 населених пунктах. За минулу добу ворог здійснив 61 артилерійський обстріл по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Приютного, Новодарівки, Новоандріївки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Левадного, Темирівки, Верхньої Терси, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоіванівки. Три авіаційних удари були по Оріхову, зафіксовано обстріли з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці, Малинівці, Гуляйпільському й Лобковому. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

У Донецькій минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти області з артилерії і РСЗВ "Град". Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ "АКХЗ", підприємство "Мікофуд"), житлові сектори міст Новоукраїнка, Красногорівка.

У Херсонській вночі 7 серпня ворог атакував Херсон, російська армія продовжила крити вогнем оселі у центральній частині міста. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. Зранку окупанти обстріляли житловий будинок. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла. Обстріли зранку продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія. За добу по області противник здійснив 30 обстрілів (99 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (12 снарядів). Ворог влучив у райони 14 населених пунктів області, територію дачного кооперативу у Бериславі. Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки 77 та 73 років; постраждалих госпіталізували. Загалом за добу через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.