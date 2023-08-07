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На війні загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко

Він був депутатом від "Нашої України" в 2002-2006 роках. 

На війні загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко
Сергій Слабенко
Фото: Волинські новини

У боях на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомили в Telegram Верховної Ради.

Слабенко – уродженець Волині, до парламенту обрався за 19 округом від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". У 2002-2006 роках був головою підкомітету з питань діяльності судів та судочинства Комітету з питань правової політики.

З 2006 до 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адквокатури, з 2015 до 2020 був депутатом Волинської облради. 

У Сергія залишилися донька і дружина. 

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