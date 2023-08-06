Головне за день. Неділя, 6 серпня

Ураження Чонгарського та Генічеського мостів, близько 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, День Повітряних сил ЗСУ, форум у Джидді. Яким запам’ятається 529-й день повномасштабної війни.

У Збройних силах України підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів.

"Близько 15:00 Сили оборони України уразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Геніченський автомобільні мости", – йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

За інформацією російських ЗМІ, раніше окупаційні "адміністрації" заявили про обстріли двох мостів на межі Херсонської області і Криму – Чонгарського та споруди через протоку Тонка, який зʼєднує Генічеськ Херсонської області з Арабатською Стрілкою.

Так окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про "ракетний удар у районі Чонгарського моста". Унаслідок влучання, за його словами, є пошкодження дорожнього полотна.

"Виконувач обовʼязків губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про обстріл мосту через протоку Тонка. Сальдо стверджує, що загалом було випущено 12 ракет, 9 із яких нібито були збиті.

Пропускний пункт Чонгар – один з трьох на межі окупованого Криму та Херсонської області. Його роботу тимчасово припинено. Пропускні пункти Армянськ та Перекоп працюють у штатному режимі.

Росіяни використовували Чонгарський автомобільний міст для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ та вручив високі державні нагороди, почесні відзнаки й бойові прапори військовим частинам.

«Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України», – зазначив Зеленський.

Як розповів Президент, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

«Я дякую всім вам, українські воїни, за кожну збиту російську ракету та кожен знищений дрон ворога», – сказав Глава держави.

Окремо Президент відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет «Кинджал», якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

За словами Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3 198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно. Президент також вручив воїнам Повітряних сил державні нагороди.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок терористичних атак РФ є загиблі та поранені, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 серпня – в нашій новині.

6 серпня внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на загальній площі 450 кв.м, повідомили у ДСНС України в Запорізькій області.

"Складність роботи полягала в тому, що місто постійно перебуває під обстрілом з боку окупаційних військ та те, що пожежа в будинку відбувалася у квартирах з 5 по 9 поверх. Для ефективнішої роботи та оперативної ліквідації наслідків обстрілу, з обласного центру до місця події направлено пожежну автодрабину", - йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі ворог здійснив повторний обстріл Оріхова.

"Аби не наражати особовий склад на небезпеку, співробітники ДСНС припинили роботи на висоті. Пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.

За інформацією LB.ua, Саудівська Аравія не пропонувала жодних мирних ініціатив. Про це заявили виданню джерела, знайомі з ходом перемовин.

"Це – фейк, і не відповідає дійсності", – зазначив співрозмовник.

Водночас нам підтвердили, що Китай справді під час переговорів порушував питання припинення вогню. Але жоден з учасників не виступив проти умови виведення російських військ з усієї території України.

"Прямо ніхто не виступав проти пункту 6 – виведення російських військ з міжнародно-визнаної території України", – повідомили LB.ua.

Нас також поінформували, що сторони погодилися наповнити десять пунктів формули миру конкретним змістом та механізмами, які допоможуть її імплементувати.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild з посиланням на агентство dpa повідомило про презентацію у Джидді так званого саудівського мирного плану, який наче включає у себе чотири пункти: визнання територіальної цілісності України, припинення вогню, переговори за посередництва ООН та обмін полоненими.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!