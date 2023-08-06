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За тиждень РФ застосувала проти України 65 ракет та 178 ударних дронів, – президент

Суттєву частину знищили сили ППО.

За тиждень РФ застосувала проти України 65 ракет та 178 ударних дронів, – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

За тиждень, що минає, російські терористи застосували проти України 65 різних ракет та 178 ударних безпілотників, серед них – 87 "Шахедів".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів". Суттєву частину вдалося збити", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна зробить все, щоб її повітряний щит ставав тільки міцнішим.

"Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", – зазначив президент.

За його словами, Україна може виграти цю битву, і український повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи.

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Нагадаємо, з вечора 5-го серпня по ранок 6-го ППО збила 30 крилатих ракет і 27 ударних БпЛА ворога. У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено. Щодо "Кинджалів" інформацію в Повітрянил силах оприлюднювати відмовились.

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