Військові на Херсонщині ліквідували спостережний комплекс "Муром-М"

Військові Збройних сил України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром-М" в Херсонській області.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Ворожий спостережний комплекс було розміщено на мосту через річку Конку на Херсонщині. За його допомогою окупанти вели цілодобове спостереження, з метою недопущення прориву військ Сил оборони України", - повідомили в Нацгвардії.

За даними правоохоронців, бійці 11 бригади імені Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії вирахували координати ворожого засобу відеоспостереження й одним точним ударом нанесли вогневе ураження.

"Муром-М" - це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби оборонці ліквідували ще 590 окупантів.