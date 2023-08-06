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Військові на Херсонщині ліквідували спостережний комплекс "Муром-М"

"Муром-М" дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км.

Військові на Херсонщині ліквідували спостережний комплекс "Муром-М"
Фото: Нацгвардія

Військові Збройних сил України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром-М" в Херсонській області.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Ворожий спостережний комплекс було розміщено на мосту через річку Конку на Херсонщині. За його допомогою окупанти вели цілодобове спостереження, з метою недопущення прориву військ Сил оборони України", - повідомили в Нацгвардії.

За даними правоохоронців, бійці 11 бригади імені Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії вирахували координати ворожого засобу відеоспостереження й одним точним ударом нанесли вогневе ураження.

"Муром-М" - це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби оборонці ліквідували ще 590 окупантів.

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