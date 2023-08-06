Росіяни створили на окупованій Херсонщині "школи молодого виборця"

Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини "школи молодого виборця", які мають на меті підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, у таких школах будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні.

Навчання почнуть у вересні, і триватимуть вони до березня 2024 року. Відповідає за процес щойно створена "громадська палата", яка складається з кількох зрадників.

"Зауважимо, що в РФ не існує поняття "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує, хто допускається до участі у виборах і хто ні. Підрахунок голосів за такої системи вже не відіграє ніякої ролі", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що Російська Федерація в тимчасово окупованій частині Херсонської області намагається залучити більшу кількість колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення громадян з проукраїнською позицією.