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Росіяни створили на окупованій Херсонщині "школи молодого виборця"

Завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах.

Росіяни створили на окупованій Херсонщині "школи молодого виборця"
Фото: EPA/UPG

Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини "школи молодого виборця", які мають на меті підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, у таких школах будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні.

Навчання почнуть у вересні, і триватимуть вони до березня 2024 року. Відповідає за процес щойно створена "громадська палата", яка складається з кількох зрадників.

"Зауважимо, що в РФ не існує поняття "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує, хто допускається до участі у виборах і хто ні. Підрахунок голосів за такої системи вже не відіграє ніякої ролі", - додали в ЦНС.

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Нагадаємо, що Російська Федерація в тимчасово окупованій частині Херсонської області намагається залучити більшу кількість колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення громадян з проукраїнською позицією.

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