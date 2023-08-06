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На Харківщині жінка загинула через обстріл росіян

Чоловік 66 років отримав поранення.

На Харківщині жінка загинула через обстріл росіян
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Чоловік 66 років отримав поранення, він госпіталізований до медичного закладу. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

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Нагадаємо, що унаслідок учорашнього обстрілу Кругляківки Купʼянського району пошкоджено нежитлове приміщення. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо були поранені. Ще одна людина поранена внаслідок обстрілів самого Купʼянська. 

Також вранці 6 серпня російська армія почала обстріл Харкова.

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