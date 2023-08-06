На Харківщині жінка загинула через обстріл росіян

Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Чоловік 66 років отримав поранення, він госпіталізований до медичного закладу. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

Нагадаємо, що унаслідок учорашнього обстрілу Кругляківки Купʼянського району пошкоджено нежитлове приміщення. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо були поранені. Ще одна людина поранена внаслідок обстрілів самого Купʼянська.

Також вранці 6 серпня російська армія почала обстріл Харкова.