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Унаслідок удару по Купʼянському району загинули щонайменше двоє, поранені четверо людей

Ще одна людина поранена внаслідок обстрілів самого Купʼянська. 

Унаслідок удару по Купʼянському району загинули щонайменше двоє, поранені четверо людей
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Унаслідок учорашнього обстрілу Кругляківки Купʼянського району пошкоджено нежитлове приміщення. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо були поранені.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. Він не уточнив, яке саме приміщення пошкодили окупанти, але вчора президент говорив про влучання в центр переливання крові в Купʼянському районі.

Минулої доби тривали обстріли і населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів області.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років", – написав Синєгубов.

У Чернещині через обстріл пошкоджені приватні будинки. В результаті обстрілу Подолів сталася лісова пожежа. У Вовчанську пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У Тимофіївці ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку наші військові надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести штурмові дії в районах Вільшаної та Синьківки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня росіяни відкрили вогонь по Харкову. Деталі атаки зʼясовуються. 

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