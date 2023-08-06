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​У ГУР припускають, що Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, аби втягнути її у війну

Інформація зараз перевіряється.

​У ГУР припускають, що Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, аби втягнути її у війну
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі з метою провокації - аби втягнути цю країну у війну проти України.

Про це в коментарі Укрінформу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", - зазначив він.

Юсов пояснив, яким чином росіяни могли вдатися до імітаційного пуску ракет.

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"Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, в суботу ввечері РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Пуски ракет були у тому числі з території Білорусі. Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

Також ввечері 5 серпня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові на Харківщині. Є загиблі та поранені.

Пізніше окупанти запустили по Україні групи ударних безпілотників.

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