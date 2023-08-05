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Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16

"Росія не зупиниться, поки її не зупинять".

Кулеба просить партнерів озброїти Україну літаками F16
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергової ракетної атаки ввечері в суботу російських окупантів закликав міжнародних партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16.

Про це він написав у Twitter.

"Цієї суботи Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську Формулу миру", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що "Росія не зупиниться, поки її не зупинять".

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Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також  у передмісті Запоріжжя.

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