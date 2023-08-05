Упродовж дня російські окупанти обстріляли чотири рази Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, більш ніж десятком снарядів росіяни атакували Нікополь. Тут зайнявся гараж, згодом пожежу загасили, але будівля знищена.

Також у місті понівечені станція техобслуговування та спортшкола. Крім того, пошкоджені сім приватних будинків, дві господарські споруди і два газопроводи та декілька ліній електропередач.

Фото: Teleram/Сергій Лисак

Фото: Teleram/Сергій Лисак

Фото: Teleram/Сергій Лисак

Нагадаємо, нині окупаційні війська накрили вогнем Новослобідську громаду Сумщини, в результат чого загинула людина.

Також ворог вдарив ракетами по Запоріжжю.