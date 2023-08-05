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Росіяни чотири рази за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Пошкоджені житлові будинки, спортивна школа, СТО, газопроводи, лінії електропередач.

Росіяни чотири рази за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Teleram/Сергій Лисак

Упродовж дня російські окупанти обстріляли чотири рази Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, більш ніж десятком снарядів росіяни атакували Нікополь. Тут зайнявся гараж, згодом пожежу загасили, але будівля знищена. 

Також у місті понівечені станція техобслуговування та спортшкола. Крім того, пошкоджені сім приватних будинків, дві господарські споруди і два газопроводи та декілька ліній електропередач.

Фото: Teleram/Сергій Лисак

Фото: Teleram/Сергій Лисак

Фото: Teleram/Сергій Лисак

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Нагадаємо, нині окупаційні війська накрили вогнем Новослобідську громаду Сумщини, в результат чого загинула людина.

Також ворог вдарив ракетами по Запоріжжю.

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