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РФ націлила пропаганду на спробу руйнування єдності українців, - ГУР

Росія також планує зупинити військову допомогу Україні з боку союзників.

РФ націлила пропаганду на спробу руйнування єдності українців, - ГУР
Фото: ukrinform.ua

Російська Федерація націлила власну пропаганду на спробу руйнування єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє ГУР.

Як відзначив Скібіцький, таким чином Росія планує зупинити військову допомогу Україні. Зокрема він додав, що всередині Росії пропаганда спрямована на те, щоб підживлювати міф про те, що країна нібито зберігає здатність до розвитку.

"Головна наша зброя в цьому процесі - правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення Росією воєнних злочинів. Такий підхід доводить свою ефективність: російська пропаганда не може досягти своїх головних цілей, а отже Росія програє в інформаційній війні", - розповів Скібіцький.

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Нагадаємо, що ворожа пропаганда поширює фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення

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