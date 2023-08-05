Зерно з окупованих територій росіяни вивозять через Крим та Маріуполь

Господарства на окупованих територіях змушені продавати зерно за цінами, які значно нижче ринкових.

Зерно, яке зібрали на окупованій частині Херсонської області, загарбники вивозять через порти у Криму.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

Розграбоване українське зерно з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, за повідомленням ЦНС, відправляється через кримські порти на африканські ринки. Також для незаконного експорту зерна окупанти використовують Маріуполь. Звідти зерно вивозиться фурами до Новоазовська та Ростова-на-Дону.

Під виглядом ринкових відносин український урожай на окупованих територіях купується за копійки, повідомили у ЦНС. Господарства на окупованих територіях окупанти змусили продавати зерно пшениці за визначеними цінами, які значно нижче ринкових.

Нагадаємо, що США вважають атаки Росії на інфраструктуру збереження й транспортування зерна в Україні як спрямовані проти багатьох країн.