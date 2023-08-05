Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести портів РФ

Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів.

Про це повідомляє Держгідрографія.

Воєнна загроза оголошена в акваторії російських портів – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

"Чорне море. Північно-східна частина. Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у повідомленні.

Оголошення військової загрози у Чорному морі може призвести до того, що росіянам буде складніше страхувати свої судна.

Зазначається, що воєнну загрозу оголошено з 12:00 4 серпня 2023 року. Підстава – наказ ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що 19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Вночі 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи, Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Пізніше стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель “Оленегорский горняк”, який був побудований у польському Гданську у 1976 році.

Сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, після атак на десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер SIG у Чорному морі флот РФ вже не здається таким невразливим.