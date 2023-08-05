Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів

Сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.

Про це Lb.ua повідомили джерела у СБУ.

“Спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат − один з найбільш потужних нафтових танкерів рф (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн) розпочав “отрицательное плавание” біля Кримського мосту”, − зазначили джерела.

Танкер був добре навантажений паливом, тож детонацію було видно на півострові.

Інцидент стався на відстані 51 км від Керченської протоки, коли танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж судна практично не постраждав, пошкоджено машинне відділення.

“Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України. Як-то кажуть, “нех@й шастать””, − додали джерела.

Sig − комерційний танкер, який ходить під прапором Росії. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки. Танкер не є цивільним судном, і перебуває під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.

Нагадаємо, вчора у районі Кримського мосту було чутно вибухи, після яких було видно заграву та дим. У зоні ураження міг бути військовимй аеродром окупантів. Наразі мостом перекрито рух і відключено світло через "заходи безпеки".

Раніше стало відомо, що Росія обмежила рух надводних і підводних суден Керченською протокою. Це також стосується і літальних апаратів.