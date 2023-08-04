Для росіян епіцентром бойових дій залишається східний фронт, − Маляр

“Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті".

РФ відчайдушно намагається зупинити наш наступ, для росіян епіцентром бойових дій залишається східний фронт.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Там стратегічні напрямки його наступу.

“Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на Сході”, − сказала урядовиця.

Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась і йдуть важкі бої.

Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону, зазначила Маляр.

Крім того, на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій. “Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани”, − додала заступниця міністра.

За її словами, на Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. “На північному фланзі ворог атакує − ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції”, − сказала Маляр.

Також на Сході ворог атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там теж йдуть гарячі бої, але наші оборонці не дають ворогу просуватись.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. “Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. У таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед”, − підсумувала Маляр.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що ситуація на полі бою складна, але ініціатива – за ЗСУ. Він зазначив, що захисники потребують більше озброєння, бо саме від неї та її ефективного застосування залежить перебіг боїв.