Україна повернула тіла ще 44 вбитих захисників

Україна повернула тіла ще 44 вбитих росіянами захисників, повідомили у Мінреінтеграції.

“Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців”, − йдеться у повідомленні міністерства.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

“Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання”, − йдеться у пресрелізі.

Зазначимо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 14 липня Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників. З них четверо померли у ворожому полоні.