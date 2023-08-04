Великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ. Судно атакували надводним дроном, повідомили джерела LB.ua серед правоохоронців.

Вони передали редакції і відео атаки. На ньому видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Як зазначили джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з Військово-морськими силами. В результаті атаки "Олєнєгорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання, попри брехню окупантів про те, що атака відбита.

Це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на російські кораблі у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук Служби безпеки.

Сьогодні вночі в порту Новоросійська, що в Чорному морі, лунали вибухи. Російське міноборони вранці звинуватило Україну в атаці "двома морськими безекіпажними катерами" на військово-морську базу Новоросійська. Як і завжди, росіяни стверджували, що нібито відбили атаку і пошкоджень немає. Порт тим часом для проходу суден закрито. Згодом стали зʼявлятися кадри пошкодженого великого десантного корабля "Олєнєгорський горняк", що взагалі належить до Північного флоту і не мав би базуватися в Чорному морі.

Нагадаємо, що в травні атаки морськими безпілотниками зазнав і російський патрульний катер "Іван Хурс". Атака була успішною.