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Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела

У корабель влетів надводний безпілотник із 450 кг тротилу. 

Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Фото: скріншот

Великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ. Судно атакували надводним дроном, повідомили джерела LB.ua серед правоохоронців.

Вони передали редакції і відео атаки. На ньому видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Як зазначили джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з Військово-морськими силами. В результаті атаки "Олєнєгорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання, попри брехню окупантів про те, що атака відбита.

Це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на російські кораблі у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук Служби безпеки.

Сьогодні вночі в порту Новоросійська, що в Чорному морі, лунали вибухи. Російське міноборони вранці звинуватило Україну в атаці "двома морськими безекіпажними катерами" на військово-морську базу Новоросійська. Як і завжди, росіяни стверджували, що нібито відбили атаку і пошкоджень немає. Порт тим часом для проходу суден закрито. Згодом стали зʼявлятися кадри пошкодженого великого десантного корабля "Олєнєгорський горняк", що взагалі належить до Північного флоту і не мав би базуватися в Чорному морі. 

Нагадаємо, що в травні атаки морськими безпілотниками зазнав і російський патрульний катер "Іван Хурс". Атака була успішною. 

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