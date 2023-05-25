Як мінімум один український безпілотник успішно провів атаку на російський корабль.

Атака українського морського безпілотника на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" була успішною.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

“Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!” - йдеться у повідомленні.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

Нагадаємо, раніше російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджує, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені.

Росіяни також опублікували відео знищення безпілотника, але тільки одного. Стан корабля невідомий.