Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони оприлюднило відео атаки безпілотника на російський корабель

Як мінімум один український безпілотник успішно провів атаку на російський корабль. 

Міноборони оприлюднило відео атаки безпілотника на російський корабель
Фото: Скріншот з відео

Атака українського морського безпілотника на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" була успішною.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

“Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!” - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, раніше російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджує, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені.

Росіяни також опублікували відео знищення безпілотника, але тільки одного. Стан корабля невідомий. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies