Атака українського морського безпілотника на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" була успішною.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
“Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!” - йдеться у повідомленні.
When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023
Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh
Нагадаємо, раніше російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджує, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені.
Росіяни також опублікували відео знищення безпілотника, але тільки одного. Стан корабля невідомий.