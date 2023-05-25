Українців закликають проголосувати за випуск набору LEGO про водонапірну башту Маріуполя

Команда LEGO може випустити набір, з якого можна побудувати водонапірну башту Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Щоб набір став доступним для шанувальників LEGO з усього світу, необхідно зібрати 10 000 голосів.

"Створена модель архітектурної пам'ятки складається з 3 062 деталей конструктора та сягає висотою 34 сантиметри. Символічно, адже висота справжньої вежі - 34 метри. Вона так само прекрасно оздоблена фігурними карнизами, віконними арками та парапетами, а на її верхівці майорить наш синьо-жовтий прапор", - розповів Андрющенко.

Автор моделі, уродженець Маріуполя, Євген Тонєв у своєму інстаграм-профілі зазначив, що втілення цієї моделі в життя по всьому світу — його особиста мрія, яка дозволить "поділитися частиною своєї спадщини з фанатами LEGO по всьому світу".

Нагадаємо, нещодавно у Львові відбувся благодійний пробіг на підтримку захисників Маріуполя. Та поки українці вшановують пам'ять про захисників і підтримують згадки про місто, яке перебуває під тимчасовою окупацією РФ, росіяни знесли в ньому пам‘ятник всесвітньовідомому художнику Архипу Куїнджі.

Раніше Петро Андрющенко також показав, на що загарбники перетворили Азовсталь.